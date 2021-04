In 50 jaar transport maakte Rinus Rynart veel mee: ‘Ik weet nog dat Dubai een kleine vissersstad was’

Aart-Jan Moerkerke heeft enorme zin in burgemees­ter­schap Moerdijk: ‘Voelt een beetje als thuiskomen’

21 april ZEVENBERGEN - Niets dan positieve geluiden over de keuze voor Aart-Jan Moerkerke (56) als opvolger van burgemeesterJac Klijs, zo leert een belrondje met de Moerdijkse politiek. En hoe is het met de uitverkorene zelf, the day after? ,,Het nieuws moet nog even landen.”