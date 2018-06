In 2019 The Passion tegelijk in Klundert èn in Zevenbergen

KLUNDERT / ZEVENBERGEN - Beide organisaties zeggen dat niet te tornen is aan de datum: het weekend van 13 en 14 april 2019. Samenwerken zit er niet in. Dus kan de liefhebber in het weekend van Palmzondag volgend jaar kiezen uit twee uitvoeringen van The Passion: een in Klundert èn een in Zevenbergen.