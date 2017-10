Illustratrice Stef den Ridder haalt inspiratie uit natuur van het Vloeiveld in Zevenbergen, 'De wolf is echt mijn favoriete dier'

ZEVENBERGEN - Aan de Achterdijk in Zevenbergen groeide een bijzonder talent op. De 26-jarige illustratrice Stef den Ridder woont er nog altijd. Ze las er de boeken van Charles Darwin en Jules Verne en ze struinde rond in de natuur rondom haar huis.

Amper binnen in haar ouderlijke woonkamer, pal onder haar atelier, steekt ze met een vlotte babbel van wal. In sneltreinvaart passeren alle hiaten in de wetgeving voor zzp'ers de revue. Eenmaal uitgeraasd,wijst ze door het raam.

,,Daar, aan de Koekoeksedijk ligt een Vloeiveld, een gebied van anderhalf voetbalveld groot, een onderdeel van de ecologische hoofdstructuur waar jaarlijks dertig vogelsoorten broeien. Elk jaar zitten er zo'n zestig soorten vogels, tientallen insecten, salamanders en kikkers. Er wonen hazen en zelfs herten. Maar dat verdwijnt straks allemaal voor die randweg. Zo zonde...''

Dat gaat u zichtbaar aan het hart?

Volledig scherm Illustratie van Stef den Ridder. © Stef den Ridder ,,Ja, al die argumenten voor de komst van die weg zijn waardeloos. Daar komt nog bij dat elk jaar een handvol jagers het peda gogisch verantwoord vinden om met hun kinderen in hun kielzog de hazen en de twee reetjes die er nog rondlopen af te knallen. Om nog maar te zwijgen over die lui die er illegaal afval dumpen. Als kind struinde ik er zowat dagelijks urenlang rond. Het was mijn inspiratiebron. Kijken, observeren...''

Om vervolgens allerlei beestjes thuis na te tekenen?

,,Ja, en dan zo realistisch en perfect mogelijk. Waarom illustreer je dan niet foto's, vraag je misschien af. Nou, tekenen geeft me meer vrijheid, het bindt me niet aan situaties zoals bij fotografie. Ik haal verder veel inspiratie uit alle mogelijke illustraties. Mijn drang naar perfectie botst weleens met de deadline van mijn uitgever. Maar uiteindelijk komen in mijn boeken alleen de door mij goedgekeurde tekeningen."

Heeft u een favoriet dier om te tekenen?

,,De Wolf. Op de twee wolven in Stefs Grote Neuzenboek zwoegde ik in totaal maandenlang. Sowieso is de wolf echt mijn favoriet. Ze hechten veel aan familie, aan de opvoeding van hun jonkies. Wat hun neusscherpte betreft, worden ze overigens wel overtroffen door de beer. Die kan mensensporen na zelfs 48 uur ruiken en die persoon nog achterhalen.''

U debuteerde met Vogels en de Liefde, geschreven door Elvira Werkman. Een mooi, grappig boek.

Volledig scherm Illustratie van Stef den Ridder. © Stef den Ridder ,,Dat boek kwam bewust uit op Valentijnsdag. Zeker voor geliefden staat het bol met leuke feitjes. Wist je dat 1 op de 10 pinguïns homo is? Ook bij flamengo's komt homofilie vaak voor. Verder speelt ook bij dieren het verschil tussen schijn en werkelijkheid een rol. Zo'n lief, onschuldig heggenmusje is in werkelijkheid een notoire vreemdganger. Een lelijke kauw daarentegen is supermonogaam, net als de zwaan. Beide gaan echt of bijna dood na het sterven van hun vaste partner."

In Stefs Grote Neuzenboek kan de lezer ook de geur van een bever echt ruiken. Niet geweten dat zo'n dier heerlijk ruikt.

,,Dat bevergeil zoals het in de volksmond heet, wordt zelfs gebruikt voor parfums. Dit is overigens de enige geur die je in het boek kunt opsnuiven. We zagen ervan af om de bunzing of een ander stinkdier te nemen. Die geur blijft minutenlang in je neus hangen. Vreselijk! Maar eigenlijk hadden we enkele weken geleden naar de Veluwe gemoeten. Het was bronsttijd voor de edelherten. Die urineren zichzelf eerst nat, rollen zich in de modder en ruiken daarna aan de kont van het beoogde vrouwtje om vervolgens te paren. Verwachtte je toch niet van zo'n edel dier. Haha!''

Je laatste boek 'De Nieuwe Biesbosch' is positief over de toekomst van dit gebied.

Volledig scherm Illustratie van Stef den Ridder. © Stef den Ridder ,,Zeker! De natuur keert er meer en meer terug. De bever is uitgezet, de visarend is zelfs op eigen gelegenheid teruggekeerd en het water is helderder geworden. Als in de toekomst de Haringvlietsluizen op een kier gaan, komen ook nog trekvissen zoals de steur en de zalm terug."

Hoe weet u dat allemaal?

,,Van boswachter en schrijver Thomas van der Es. Ik kwam Thomas bij toeval tegen op de Fluisterboot die door de Biesbosch vaart. Tijdens die tocht kreeg ik het idee over het Biesbosch-boek. Ik besprak het met Thomas, maakte daarna thuis enkele schetsen en enkele maanden later kwam het boek van de drukker. Dat het zo snel ging kwam, denk ik, omdat we een goede klik hadden en we beiden enorm van de Biesbosch houden. Ik ga er dit weekend opnieuw kamperen.''

Wat maakt het zo bijzonder voor u?

,,Omdat je er heerlijk kan chillen. Deze zomer zat ik op de natuurcamping De Knotswilg. Samen met mijn hond, Koda, een kruising van een Witte Herder met een Husky. Koda is het Sioux-woord voor vriend. Ook na de deadline van mijn Biesbosch-boek zat ik er drie dagen. In de Biesbosch laad ik me weer op. Want ik ben natuurlijk nog lang niet uitgetekend. Het natuurgebied in mijn achtertuin verdwijnt dan wel, de Biesbosch krijgt er in de toekomst zelfs een stuk natuur er bij. Dat positieve gegeven was ik nog vergeten te vertellen.''