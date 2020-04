Idee voor Koningsdag: vrijmarkt in de voortuin

Quote Het lijkt me hartstikke leuk om de dag zo toch een beetje aan te kleden Jesje de Vogt, initiatiefnemer aangepaste vrijmarkt ,,Het lijkt me hartstikke leuk om de dag zo toch een beetje aan te kleden”, zegt ze over het initiatief, dat steun krijgt van enkele plaatsgenoten. ,,In Duitsland zie je vaker van dit soort straatmarkten.”

Betalen via tikkie of bakkie

Een vrijmarkt zoals vanouds zit er komende maandag door de coronacrisis niet in, dat begrijpt De Vogt heel goed. Maar door de verkoop vanuit de voortuin te doen, is er volgens haar voldoende afstand. Het sluit ook aan bij het idee om van deze Koningsdag een Woningsdag te maken. ,,De betaling zou via het sturen van een tikkie kunnen of voor wie contant wil betalen via een bakje aan een stok.”

Wandelingetje maken

Ze ziet in deze tijd van coronocrisis behoorlijk wat inwoners die een wandelingetje gaan maken. ,,Het is toch mooi als ze op Koningsdag echt een bestemming hebben. We zouden een adressenlijst kunnen maken van deelnemers aan de vrijmarkt.”

Geen vuiltje aan de lucht?

Raadslid Peter Geleijns van Onafhankelijk Moerdijk informeert in een brief aan het college van burgemeester en wethouders naar de mogelijkheden om toestemming te krijgen voor het initiatief. ,,De voorwaarden van het RIVM worden strikt in acht genomen. Daarmee lijkt er geen vuiltje aan de lucht, maar omdat het geen gewone tijden zijn willen we toch het zekere voor het zekere nemen", onderbouwt hij zijn vraag of er een vergunning nodig is.

De Vogt zegt de reactie van het college af te wachten voordat ze verder gaat met de organisatie. ,,Want ik wil niemand in de problemen brengen.”

Kans lijkt klein