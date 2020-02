Hulpdiensten rukken massaal uit voor verzonnen ongeluk in Moerdijk, valse melder aangehouden

Schipper drugsboot Moerdijk: ‘Ik ben alles kwijt en zal mijn pensioen moeten uitstellen’

13 februari BREDA/MOERDIJK - Tegen de drie Mexicaanse verdachten van de drugsboot in Moerdijk is donderdag in de rechtbank in Breda vijf jaar cel geëist. Schipper Cor B. (66) uit Breda gaat als het aan de officier van justitie ligt voor zijn rol vier jaar naar de gevangenis.