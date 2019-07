Huizersdijk Zevenbergen doorn in oog van VVD Moerdijk

ZEVENBERGEN – De Huizersdijk als verbindingsweg tussen twee Zevenbergse ‘parels in wording’ is een doorn in het oog van VVD Moerdijk.

Erik van der Linden stelt namens de fractie raadsvragen over het onderhoud van de weg. In een brief aan het college meldt hij dat het onderhoudsniveau van de verbindingsweg niet meer in het huidige tijdsbeeld past, met name omdat de weg een verbinding is tussen de nieuwe haven en de nieuwbouwwijk Bosselaar-Zuid.

Van der Linden in de brief: ,,De Huizersdijk maakt wonen en werken in de directe omgeving ervan alles behalve aantrekkelijk. Een dergelijke verbindingsweg midden in een kern van de gemeente verdient veel beter.”

Onaantrekkelijk

De onaantrekkelijkheid komt volgens Van der Linden onder meer door het gebruik van elf verschillende soorten wegverhardingen en ,,fietsstroken die erg onduidelijk zijn en op sommige plaatsen compleet ontbreken om vervolgens iets verderop weer tevoorschijn te komen.”

De VVD stelde ongeveer een jaar geleden al vragen over de verbindingsweg. De partij wilde toen weten of het college de mening deelt dat de Huizersdijk het predicaat ‘zeer rommelig’ verdient en op welke termijn het college maatregelen gaat nemen.

Rommelig

Het college meldde destijds dat het inderdaad rommelig is en dat de maatregelen afhangen van de voortgang van het project ‘Kop Roode Vaart’: ,,Wanneer begin 2019 blijkt dat het project niet door zal gaan, zal begonnen worden met de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden van de weg.” Echter geeft het college volgens Van der Linden later aan dat die intentieovereenkomst is ontbonden.

Never-ending