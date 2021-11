Huiskamer van Zevenbergen maakt voorstelling over vluchteling Emad: ‘Een schrijnend verhaal’

,,Emads levensverhaal is slechts een van de vele bijzondere, en vaak ook schrijnende, verhalen die we wekelijks bij de Huiskamer voorbij horen komen”, vertelt Peter Geleijns in het nieuwe thuishonk van de Huiskamer bij PlusPunt Serena in Zevenbergen. ,,Ondanks alles blijft Emad positief en zijn levenshouding inspireerde mij voor een theatervoorstelling, waarin we dus een echt verhaal naspelen.”

Zo’n zes jaar geleden startte Geleijns samen met vriend Wim Goverde de Huiskamer van Zevenbergen. ,,Een plek waar echt iedereen welkom is, waar gezelligheid en een luisterend oor te vinden zijn, en waar ook allerhande hulp geboden wordt”, licht Geleijns toe. Ondertussen begroet hij de vaste bezoekers die binnen komen wandelen hartelijk.

Gebrek aan liefde

Een van die vaste bezoekers is dus de 57-jarige Emad El Nassan die zes jaar geleden vanwege de oorlog Syrië ontvluchtte en nu in Willemstad woont.

El Nassan vertelt in zijn beste Nederlands - ,,Ik begrijp alles, maar spreken blijft lastig” - over zijn jeugd die gekenmerkt wordt door een gebrek aan liefde. In zijn ogen lees je de pijn hierover. Ook zijn volwassen leven gaat niet over rozen, maar hij verloor nooit de moed, noch zijn trots.

Vechten

,,Ik ben echt gelukkig nu ik in Nederland woon”, zegt hij. ,,Maar ook hier moet ik vechten.” El Nassan schetst een aantal situaties die op zijn zachtst gezegd ongeloof oproepen. ,,En dit gaan we dus onder andere in de theatervoorstelling verwerken”, vertelt Geleijns.

De hele voorstelling, van techniek tot zang, wordt verzorgd door de mensen van de Huiskamer. Geleijns: ,,Zo hebben we met Latif Omer een zeer ervaren Koerdische regisseur, en de Zevenbergse Rian Smits kruipt i