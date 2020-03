Huisartsen openen isolatiepraktijk: ‘Als we mazzel hebben, is het helemaal niet nodig’

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Huisartsen in de regio treffen maatregelen om de verwachte toestroom van patiënten in goede banen te leiden. In Zevenbergen komt een speciale praktijk voor cliënten met luchtwegklachten. In Etten‐Leur verkast de huisartsenpost tijdelijk naar de polikliniek van Bravis, waar meer ruimte is.

De aparte praktijk in Zevenbergen wordt opgezet door de drie huisartsenpraktijken. Om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te houden, werken de vier huisartsen nu met speciale spreekuren voor mensen die mogelijk het coronavirus hebben.

Ook diensten huisartsenpost

,,Maar als dat aantal stijgt, wordt het heel lastig om alle patiënten nog in de eigen praktijk te ontvangen”, zegt huisarts Birgitte Evers-Roeten van Tholos Huisartsenpraktijk, die het initiatief voor de tijdelijke praktijk nam. ,,Bovendien draaien wij ook diensten op de huisartsenpost. In verband met het coronavirus worden dat er steeds meer, daardoor zijn we minder beschikbaar voor onze eigen praktijk.”

Quote We zitten in het deel van Brabant op dit moment met het laagste aantal besmettin­gen Daan Evers, Tholos Huisartsenpraktijk Dat geldt ook voor huisartsenpraktijk Slort en Tan en huisarts Raaijmakers van huisartsenteam ’t Park. ,,Daarom hebben we besloten samen op te trekken.”

Bijna klaar met inrichting in Trefpunt

De artsen zijn bijna klaar met de inrichting van een tijdelijke praktijk in het Trefpunt aan de Kristallaan. Die opent pas de deuren zodra de eigen praktijken de maximum capaciteit hebben bereikt. ,,We zitten in het deel van Brabant op dit moment met het laagste aantal besmettingen. Laten we hopen dat we het zo kunnen houden. Dus als we mazzel hebben, is het helemaal niet nodig”, zegt Daan Evers, praktijkmanager van Tholos. ,,Als het nodig is, kunnen we op deze manier ‘besmet’ en ‘niet besmet’ goed van elkaar scheiden.”.

Extra veiligheidsmaatregelen

Het gaat om een zogeheten ‘isolatiepraktijk’. Daar wordt gewerkt met extra veiligheidsmaatregelen, onder meer op gebied van kleding.

Net zoals nu bellen cliënten eerst met hun eigen praktijk. Als er een verdenking is van corona en de huisarts vindt een consult noodzakelijk, dan wordt een afspraak ingepland op de locatie Trefpunt. De huisartsen draaien daar afwisselend het spreekuur.

Druk op huisartsenpost

In Etten-Leur is de huisartsenpost met onmiddellijke ingang verhuisd naar de Bravis-poli aan het Schoonhout. Volgens bestuurder Jan Verbaal neemt door de groei van het aantal patiënten de druk op huisartsenpost in de avond, nacht en weekenden toe. Uitgangspunt is om cliënten die niezen, hoesten en andere griepverschijnselen hebben, te scheiden van mensen die deze niet hebben.

Krappe kant

,,Onze locatie is aan de krappe kant. In de polikliniek kunnen we patiëntenstromen beter scheiden en uitbreiden, mocht dat nodig zijn.”