Huis verbouwen of bouwen als mantelzorger? Moerdijk maakt ’t makkelijker

Politie gaat op plaats delict werken in moderne trailer, inclusief toilet: 'Hoeven we niet meer bij buurtbewo­ners aan te bellen’

20 oktober BREDA - Als eerste in Nederland heeft de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant dinsdag in Breda een nieuwe, zogeheten pd-unit officieel in gebruik genomen. De truck met mobiele kantoorruimte wordt op locatie ingezet bij ernstige misdrijven zoals moorden en grote drugsonderzoeken.