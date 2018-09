Horeca Willemstad: terras om middernacht dicht

Burgemees­ter Klijs: 'Niet meer blauw op straat, ook niet in Moerdijk'

10 september MOERDIJK - Er komt niet meer blauw op straat in Nederland, ook niet in de gemeente Moerdijk. Dat is de harde boodschap die burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk meegeeft aan de voltallige gemeenteraad die juist roept om meer politie in de wijken.