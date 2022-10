Hopeloos verdwaald, waar zijn we eigenlijk?

Klundertse biljartver­e­ni­ging De Eendracht bestaat 50 jaar: ‘Voor biljarten moet je feeling hebben’

KLUNDERT - Eén vrouwelijk lid hebben ze. En 21 mannen. Als Marij erbij is, is de sfeer rond het groene laken net even anders. Een tikje minder onbehouwen. ,,Moet ook”, vindt voorzitter Kees Faber van biljartvereniging De Eendracht. ,,Iedereen is welkom.”

23 oktober