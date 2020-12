Hoopgevende coronacijfers in gemeente Moerdijk: de daling zet door

ZEVENBERGEN/FIJNAART - De coronastatistieken voor onze directe omgeving zien er deze week weer een stuk rooskleuriger uit. Het aantal nieuwe besmettingen in Moerdijk daalde met 16 procent ten opzichte van een week eerder; in buurgemeente Etten-Leur daalde het aantal zelfs met ruim 30 procent. Dat is extra fijn omdat de coronacijfers in Moerdijk vorige week nog leken te stagneren en in Etten-Leur zelfs weer opliepen.

Het blijven een beetje dagkoersen, die cijfers - maar de RIVM-gegevens over de afgelopen zeven dagen bieden toch perspectief. Onze directe omgeving staat er een stuk beter voor dan op het hoogtepunt van de tweede golf (eind oktober). En gelukkig ook beter dan een week geleden, toen de grafiekjes in onze buurt even de verkeerde kant op leken te buigen.

Tweede golf

Op de top van de tweede golf telde het RIVM in een week tijd 207 nieuwe besmettingen in de gemeente Moerdijk; daar werden er nu 61 geteld. En daarmee lag het aantal positieve tests in de week van 25 november tot en met 1 december ook duidelijk lager dan in de zeven dagen daarvoor. Toen werden in alle kernen van Moerdijk samen nog 73 nieuwe gevallen van het virus geteld.

Voordat de regering de geldende corona-richtlijnen flink kan versoepelen moeten die cijfers trouwens nog wel een stuk lager worden. In Nederland als geheel was de verdere daling de afgelopen week erg klein. En ook in onze regio blijft de besmettingsgraad veel te hoog, ondanks de daling van de afgelopen weken. Daardoor is het risico op nieuwe uitbraken nog steeds te groot om mensen weer vaker bij elkaar te brengen.

Nog niet beheersbaar

De GGD testte in week 47 iets meer dan 11.000 mensen; daarvan kregen er dik 1.400 een positieve uitslag. Dat betekent dat van elke 100.000 mensen in West-Brabant er in die week ongeveer 200 het coronavirus bleken te hebben. De rijksoverheid schatte deze zomer in dat de virusverspreiding niet goed meer te beheersen is, als er in een week tijd meer dan 50 van de 100.000 mensen besmet blijken. Daar zitten we in onze regio nog steeds ver boven. Moerdijk zat de afgelopen week omgerekend op zo’n 164 besmettingen per 100.000 inwoners.

Toch zijn er de afgelopen tijd ook lichtpuntjes te melden. Zo lijkt het begin van een vaccinatietraject nu echt binnen handbereik, volgens minister Hugo de Jonge. Hij liet dinsdag weten dat de eerste Nederlanders mogelijk begin januari gevaccineerd kunnen worden.