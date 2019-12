Hoop heisa over geld tegen hsl-kabaal Den Hoek

Zo komt jouw ‘Typisch Moer­dijk'-fo­to in het gemeente­huis Zevenber­gen te hangen

11 december ZEVENBERGEN - Heb je toevallig ooit een mooie foto gemaakt, ergens in de gemeente Moerdijk? Bijvoorbeeld van de haven van Willemstad, het oude stadhuis in Klundert, een mooie zonsopgang in Standdaarbuiten of spelende kinderen in Langeweg?