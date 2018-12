Hoogtepunten van Nederland geborduurd in één merklap: Ad Kooring uit Willemstad wint publieksprijs

De merklap bestaat uit zes banen. In eerste instantie wilde ze er maar drie borduren. ,,Het liep een beetje uit de hand. Ik had er zo nog eentje bij kunnen maken. Philips, Heineken en Verkade hadden er nog bij gekund.” Veel patronen haalde ze uit boeken, maar sommige ontwierp ze zelf. ,,De molen van Willemstad heb ik zelf getekend op ruitjespapier, daar was geen patroon van. Dat is ook mijn favoriete deel, omdat het van hier komt”, legt ze uit.

Dozen vol borduurwerken heeft ze op zolder staan. Ze begon met haar hobby toen ze een jaar of acht was. De muren van haar huis hangen vol met verschillende werken. Ook de winnende merklap siert haar muur. Het is haar grootste werk tot nu toe. Vier maanden lang werkte ze eraan. ,,Soms wel acht uur per dag”, vertelt ze. Ze is lid van MerkWaardig, een vereniging voor liefhebbers van merklappen. In het tijdschrift daarvan zag ze de oproep om een borduurwerk voor de tentoonstelling te maken. In de paar maanden dat de tentoonstelling in het Gorcumse Museum te zien was, kwamen er 11.000 bezoekers langs die allemaal mochten stemmen op hun favoriete werk. ,,Ik was trots toen ik hoorde dat ik gewonnen had. En vooral toen ze zeiden dat ze twee dagen lang stemmen hebben geteld en dat ze na de eerste dag al wisten dat ik gewonnen had”, glundert ze.