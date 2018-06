Honden in Etten-Leur ruiken het al als iemand in Zwingelspaan een zwijn slacht

Raar, zo'n hoosbui: terwijl de een speklapjes barbecuet, staat de ander te dweilen

1 juni ETTEN-LEUR - Het bliksemt en het dondert. En het regent... Emmers water in Zevenbergen, maar niks in Drimmelen. In Wernhout wordt gevoetbald, in het naburige Schijf is het afgelast. En geen mens of meteoroloog weet precies hoe dat komt.