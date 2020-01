Hoge score voor vervoersproef Bravoflex: ‘Handig en goedkoop’

,,Het is handig en goedkoop”, zegt de 17-jarige Dirk, die de speciale vervoersdienst vaak gebruikt om van zijn woonplaats Zevenbergen in Fijnaart te komen. ,,Alleen is het wel irritant dat je niet zeker weet hoe laat de taxi komt.”

Bussen verdwijnen

Sinds de introductie van de proef in december 2018 tot en met september 2019 waren er gemiddeld 113 ritten per maand. Dit komt neer op 1.131 ritten en 1.402 reizigers voor de totale periode. ,,Een uitstekend resultaat”, maakt wethouder Thomas Zwiers na ruim een jaar een tussenbalans op van de proef van twee jaar.

,,Ik ben ook blij om te horen dat reizigers met een rapportcijfer van 8,4 positief zijn over de proef. Ze vinden het zeer prettig niet meer afhankelijk te zijn van de reguliere buslijn. Je ziet dat mensen ook op een ander tijdstip zijn gaan reizen. Met name op zondagen wordt Bravoflex veel gebruikt.”

App krijgt een 6,2

De meeste Bravoflex-ritten zijn van station Zevenbergen naar Zevenbergse Poort in Klundert, van station Zevenbergen naar halte Langeweg en naar halte Nieuwe Molen in Fijnaart. Vrijwel iedereen reserveerde via de zogeheten OV flex app. Dat moet minimaal een uur van tevoren. De gebruiksvriendelijkheid van de app overigens krijgt gemiddeld een 6,2 als rapportcijfer en de reisinformatie via dezelfde app een 6,6. ,,Hoogstwaarschijnlijk heeft de lagere beoordeling te maken met wat opstartproblemen rondom de applicatie.”