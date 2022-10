Hoeveel Moerdijkers zijn er? En hoeveel winkels? Op deze site vind je alle cijfers over de gemeente

Of het nu gaat om de gemiddelde leeftijd van de Moerdijkers, hoeveel winkels er in de gemeente zijn of hoeveel woningen: op de site vind je allerhande interessante en leuke weetjes.

Het gaat om de meest recente beschikbare gegevens, voegt de gemeente toe. ‘Soms zijn dat cijfers over een bepaalde maand, maar het kunnen ook data over het afgelopen jaar zijn. Niet alleen op gemeentelijk niveau, maar in sommige gevallen ook overzichtelijk onderverdeeld per dorp of stadje of wijk.’