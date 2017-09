Hoeveel lawaai maakt een windmolen?

AnalyseIn De Ankerkuil in Moerdijk bleek vorige week hoe ingewikkeld de discussie over het plaatsen van windturbines langs de A16 is. Vooral als het gaat om de verwachte geluidsproductie van de molens. Donderdag buigen drie van de vier gemeenteraden die aan de A16 liggen zich over het vraagstuk.

De dorpsvertegenwoordigers van Zevenbergschen Hoek, Langeweg en Moerdijk maakten in De Ankerkuil hun gezamenlijke standpunt bekend over de komst van de windturbines. Niemand zit op windmolens te wachten. Maar de meeste deskundigen zijn het er over eens dat ze hard nodig zijn, nu herbruikbare energie steeds belangrijker wordt.

Aan de noodzaak twijfelt bijna niemand meer. Aan de overlast ook niet. Die hinder bestaat vooral uit geluidsoverlast en slagschaduw. Dat laatste probleem is snel uitgelegd. Als de windmolen tussen uw woning of kantoor en de zon staat kunt u last ervaren van de schaduw van de draaiende wieken. De grens die aan overlast is vastgesteld op 5 uur en 40 minuten per jaar, ofwel maximaal zeventien dagen met twintig minuten slagschaduw. Komt een turbine daar boven uit, dan wordt ie stilgezet.

Het debat over lawaai verloopt anders. Daar kan Jan met de pet maar moeilijk een touw aan vast knopen. De sterkte van het geluid hangt van veel factoren af. Van het type windmolen, van de hoogte, de wind, de bodemgesteldheid, van het weer, enzovoort. En welke invloed heeft bestaand geluid van weg, spoor of industrie op de totale geluidsproductie.

In de stukken over het windmolenpark langs de A16 staat dat de maximaal toegestane geluidswaarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten 47 dB Lden en 41 dB Lnight is. Lden staat voor Level day, evening, night, ofwel de geluidsbelasting per etmaal. Lnight staat dus voor de geluidsbelasting in de uren tussen 23.00 en 07.00 uur.

Probleem daarbij is dat het om gemiddelden gaat. Als een molen per uur twintig minuten draait en in die twintig minuten 30 dB aan geluid produceert, dan zou de gemiddelde uurbelasting 10 dB kunnen zijn. Zou je denken! Bovendien draaien de turbines niet altijd. Hoe wordt dat verrekend?

En dan is er de vraag waar wordt het geluid gemeten. Op 100 meter van de windmolen? Op 1 kilometer? En wat gebeurt er als een turbine te veel lawaai maakt. Komen er dan remblokken op de draaiende as van de wieken? Kortom, vragen, vragen en vragen die hogere wiskunde vereisen.

Vanavond is het woord aan de gemeenteraad van Moerdijk, die bepaalt werk standpunt wethouder Jaap Kamp (CDA) in Den Bosch gaat uitdragen in het debat over windturbines langs de A16. Persoonlijk noemt hij windmolens noodzakelijk, maar 'een optische vervuiling van ons mooie landschap'.