Hoeksche Waard vanaf 2019 definitief één gemeente

Belgen ongekend trots door successen Rode Duivels op WK

10 juli ESSEN - De successen van de Rode Duivels op het WK voetbal in Rusland hebben onze zuiderburen in drie weken omgetoverd tot een ongekend trots volk. Met het bereiken van de halve finale is de euforie en het chauvinisme naar ongekende hoogte gestegen in de grensstreek.