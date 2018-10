Hoe zit het ook alweer: vijf vragen over de Noordelijke Randweg Zevenbergen

5 vragen over Steeds minder interesse voor Moerdijkre­ge­ling: 5 vragen

4 oktober MOERDIJK - Steeds minder huizenbezitters in Moerdijk kloppen bij de gemeente aan voor de zogeheten Moerdijkregeling. En dat is een goed teken, menen burgemeester Jac Klijs en wethouder Désirée Brummans. Vijf vragen over een regeling die een dorp weer vertrouwen gaf.