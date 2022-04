Hoe vergroten bedrijven hun duurzaamheid-skills? Deze studenten bedachten in 48 uur creatieve plannen

Deze hackaton werd georganiseerd door Port of Moerdijk in samenwerking met Avans Hogeschool en de gemeente Moerdijk. De studenten kregen 48 uur de tijd om met creatieve en concrete oplossingen te komen als het gaat om werven, behouden en ontwikkelen van skills van personeel op het gebied van duurzaamheid.

'Totaal niet sexy’

Voor de studenten waren het intensieve twee dagen, zeggen ze eensgezind. Ze begonnen de hackaton met een rondleiding over het haven- en industriegebied. ,,Dat was een eyeopener”, zegt een van hen. ,,Nooit geweten dat het én zo groot is, en ook dat er zoveel verschillende bedrijven gevestigd zijn.” Een andere student zegt: ,,Wat ook opvalt, is dat het totaal niet sexy is. Ik zie mezelf hier niet meteen aan het werk gaan.”