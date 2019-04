Hoe ver staat het met de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen?

Staking Moerdijk raakt productie Shell

8 april MOERDIJK - De lopende werkonderbrekingen bij Shell-locaties in Moerdijk en Pernis hebben duidelijk impact op de productie van het bedrijf. Dat bevestigde een woordvoerder van de olie- en gasreus. Vakbonden zeggen dat de productie met twee derde wordt teruggebracht in Pernis en dat de inzet van personeel in Moerdijk minimaal is. Shell benadrukt dat het geen percentages over de impact naar heeft gebracht.