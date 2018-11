Hoe 'schoon’ is Moerdijk? 6 vragen over de Milieumonitor

Elk jaar komt de gemeente Moerdijk op de proppen met een update van de Milieumonitor van het haven- en industrieterrein Moerdijk. Zo ook nu. Maar wat is dat eigenlijk, en wat worden we er wijzer van? Zes vragen.

1. De Milieumonitor. Leg eerst maar eens uit wat dat is.

Zoals het woord zegt: een instrument dat het milieu monitort, dus inzicht geeft in de milieuprestaties van - in dit geval - het haven- en industrieterrein Moerdijk. Dat doet het jaarlijks, op zeven gebieden: water, geluid, lucht, natuur, afval, energie en milieuklachten. De meest recente versie, die van 2017, is net verschenen.

2. Vast een ingewikkelde klus. Wie werken eraan mee?

De provincie Noord-Brabant, gemeente Moerdijk, Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en een aantal bedrijven (ATM, Shell).

3. We mogen hopen dat het er steeds schoner op wordt. Dat zou de Milieumonitor door de jaren heen dan ook moeten aantonen. Is dat ook zo?

Op sommige punten wel, op andere punten niet. Een voorbeeld: de luchtkwaliteit in de omgeving van het haven- en industrieterrein Moerdijk wordt steeds beter, maar de uitstoot van CO2 is toegenomen.

4. Hoe vallen die negatieve berichten te verklaren, terwijl het streven een schoner milieu is?

Er zijn veel factoren in het spel. Maar een belangrijke is dat het aantal bedrijfsactiviteiten is toegenomen. Dus dan krijg je bijna automatisch ook meer vervuiling.

5 Burgers kunnen altijd klachten over stank of geluid melden. Hoe staat het daarmee? Worden dat er meer of minder?

Dat is wel een opsteker: die nemen elk jaar af. In 2017 zijn er 163 klachten gemeld, 30 procent minder dan in 2016.”

6. Toch nog altijd 163 klachten te veel. Wat vindt onze burgemeester, Jac Klijs, van de uitslag?

Hij lijkt ermee te worstelen: ,,Alles bij elkaar niet verkeerd, zij het dat we de lat hoger willen leggen.” Kort door de bocht vindt hij ook dat als wij in Nederland economische groei willen, wij er wel een prijs voor moeten betalen. Laat onverlet dat hij vindt dat er nog werk aan de winkel is.