Hoe langer plezier van je kerstboom, hoe beter: de verkoop is gestart

Op de Markt in Zevenbergen laden de broers van Dijk kerstbomen van de aanhanger. Vader Johan staat er al meer dan 25 jaar, vandaag is hij er niet bij. ,,Ik denk dat ik al wel een jaar of 16 meehelp. Normaal starten we op 1 december, maar nu dus een week eerder, omdat er vraag naar is”, vertelt zoon Jeroen (27), in het dagelijks leven juridisch adviseur. ,,Ik ben op 25 december geboren, dus heb wel wat met Kerstmis. De bomen zijn dit jaar iets duurder in vergelijking met vorig jaar. Wij verkopen Nordman, blauwspar, Omorika en Fraseri. Die laatste heeft heel zachte naalden.”

Hollandse gedachte

Als Nancy Frankhuizen haar net gekochte kerstboom naar de auto brengt, vertelt ze dat voor haar de Sint geen reden meer is om te wachten. ,,Mijn dochter is 15 en vraagt al sinds september om de boom vroeg te zetten omdat dat ze gezellig is. Daarbij komt ook dat het nu droog is, en als je vroeg bent je de mooiste bomen scoort.”

Arco de Jong is samen met partner nog op zoek naar een geschikte boom. Op de vraag waarom hij zo vroeg een boom in huis haalt, vertelt hij: ,,Wij slaan sinterklaas over. Vroeg aanschaffen betekent dat je er het langst plezier van hebt. Zeg maar een typisch Hollandse gedachte.”

Hoewel het zaterdag nog niet storm liep, is Jeroen van Dijk eind van middag tevreden. ,,We hebben veel vaste klanten, de mensen weten dat we er weer staan.”

Volle trailer uit Denemarken

In Noordhoek verkopen de gebroeders van Slobbe ook al jaren kerstbomen. ,,We hebben een volle trailer met bomen uit Denemarken gekocht, en dit weekend al flink wat bomen verkocht. Door het lekkere weer kwamen veel ouders met kinderen een boom uit zoeken.

Ook bij Praxis is het eerste verkoopweekend goed verlopen.