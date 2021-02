Hoe lang heeft Langeweg nog zijn Mariaschooltje?

Omdat de gemeente Moerdijk een krimpregio is, waar elk jaar minder kinderen geboren worden dan het jaar daarvoor, dreigen steeds meer scholen in de kleinere kernen in de buurt van de kritische landelijke ondergrens van 23 leerlingen te komen. Zo delfde De Cocon in Klundert pas geleden nog het onderspit; de school had in oktober vorig jaar nog maar 22 leerlingen.