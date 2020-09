Hoe komt horeca in Etten-Leur en Moerdijk de winter door? ‘Aan meters alleen hebben we niets’

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Hoe de horeca ook de herfst en winter doorkomt in coronatijd en welke rol terrassen daarbij kunnen spelen, zijn vragen waar ondernemers in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk snel antwoorden op willen.

In Moerdijk zijn grotere terrassen toegestaan tot 1 oktober. ,,Als het gaat om de verruimde terrassen dan willen we meedenken om ook na 1 oktober open te blijven", zegt een woordvoerder van de gemeente Moerdijk. ,,We vragen de horeca-ondernemers wel om met een goed plan te komen. Communicatie en overleg met de omgeving moeten daar deel van uitmaken.”

Eerste overleg

Donderdag heeft een eerste overleg hierover plaatsgevonden tussen wethouder Danny Dingemans en Peter van de Wiel, secretaris van de lokale Koninklijke Horeca Moerdijk. ,,Ik heb daar een positief gevoel aan overgehouden", zegt Van de Wiel. ,,De gemeente wil echt meedenken, natuurlijk met inachtneming van de geldende regels.”

Uitzondering: horecaplein Zevenbergen

Een uitzondering op de situatie is het horecaplein op de Markt in Zevenbergen. Daar kan na 1 oktober geen sprake meer zijn van uitgebreide terrassen in verband met werkzaamheden aan de trap naar de haven. ,,We zijn wel met de horeca in gesprek om te kijken hoe we met de bestaande terrassen de winter door kunnen.”

Quote Op dit moment zijn wij aan het onderzoe­ken of deze behoefte er is bij onze horeca-onderne­mers Gemeente Ette-Leur

De gemeente Etten-Leur is nog niet zo ver als Moerdijk in het nadenken over mogelijkheden tot versoepeling van de regels voor horeca ná de zomer. ,,Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of deze behoefte er is bij onze horeca-ondernemers”, zegt een woordvoerder.

Quote Wij leven natuurlijk niet in Spanje. Denk ook aan de binnenkant van de cafés en restau­rants Jac van Dongen, Café De Klomp, Etten-Leur

Als mensen zich maar niet blindstaren op terrassen, waarschuwt Jac van Dongen van café De Klomp in Etten-Leur. ,,Wij leven natuurlijk niet in Spanje. We hebben ook nog een binnenkant, hoor. Wij hebben vandaag net nieuw meubilair gekregen, waardoor we iets meer bezoekers kunnen toelaten. En dat wil iedere horecaondernemer.”

Volledig scherm Februari 2020: lunchen op het terras van het Wapen van Willemstad. © Pix4Profs/Gerard van Offeren

De crux: wat mógen wij op die meters?

Grotere terrassen zijn altijd een goed idee, vindt Herman Hell, eigenaar van hotel-restaurant Het Wapen van Willemstad. ,,Maar de crux zit ‘m niet zozeer in meer meters, maar eerder in: wat mógen wij op die meters? Ik doel op overkappingen, windvrij maken, tenten of bouwwerken: allemaal dingen die lijken op binnen. Alleen maar extra meters, daar hebben wij niet zo veel aan.”

Eigenlijk al te laat

Het is nog niet bekend wanneer er duidelijkheid komt over wat wel en niet is toegestaan. Volgens Hell is het eigenlijk al te laat. ,,Jammer dat de handschoen nu pas wordt opgepakt. Niemand wil meer met dit weer buiten gaan zitten.”