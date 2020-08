Hoe is het nu met... Romy (22), die langzaam blind wordt?

WILLEMSTAD - In deze rubriek spreken we mensen die een tijd geleden in het nieuws waren. Waar zijn ze gebleven en hoe vergaat het ze nu? Deze week: Romy van Gemert (22) uit Willemstad. Ze lijdt aan het syndroom van Usher en wordt daardoor langzaam blind.

We spraken je meer dan een jaar geleden voor het laatst. Hoe gaat het nu met je zicht?

,,Dat is achteruit gegaan. De blinde vlekken in mijn zicht zijn groter geworden en er zijn nieuwe ontstaan. Ik heb meer last van licht en ik ben erg snel moe. Ik ga weer naar een revalidatiecentrum en ik krijg therapie. Ik moet nieuwe patronen creëren; hoe ik over mezelf en de wereld denk, en omarmen dat ik dit syndroom heb en daarmee moet kunnen leven. Onlangs kwam naar boven dat ik een depressie heb.’'

Je ging al eerder naar een revalidatiecentrum, wat is er nu anders?

,,Een paar jaar geleden was ik erg druk met het vermijden van het omarmen van het probleem. Ik wilde nú leven en niks of niemand hield me tegen. Ik legde de lat erg hoog voor mezelf, wilde overal aan meedoen. In november stortte ik mentaal in. Ik heb een half jaar thuisgezeten en ging elke week naar een psycholoog. Dat leuke leventje dat ik leidde, kon ik alleen op basis van adrenaline doen. Niet op basis van mijn eigen energie. Alles wat ik tijdens de revalidatie geleerd had was alweer weggezakt, want toentertijd dacht ik: dat kan ik later pas gebruiken. Dat ‘later’ kwam best wel snel. Nu, dus.’'

Naar concerten en festivals gaan is je lust en je leven en door corona kan dat niet. Wat voor impact heeft dat op jou?

,,Ik vind het -hoe druk ik dat netjes uit?- heel erg vervelend. Ik zou het afgelopen half jaar zo’n zeven concerten en festivals bijwonen, die gingen allemaal niet door. Within Temptation, mijn favoriete band, stond ook op de planning. Het is gewoon klote. Anderzijds is het goed dat ik nu met de realiteit geconfronteerd wordt. Dit soort dingen zijn voor mij een manier om daarvan te vluchten.’'

Lukt het je nog steeds om zelfstandig te wonen?

,,Ja. Ik heb tijdens de coronacrisis twee maanden bij mijn ouders gezeten, maar mijn appartementje in Nijmegen heb ik nog. Wat veel mensen niet beseffen, is dat je als slechtziende heel snel moe bent. Alles kost me heel veel tijd en energie. Als mijn telefoon op tafel ligt en ik duizend keer naar de tafel kijk, kan ik duizend keer over mijn telefoon heen kijken.’'

Ben je nog steeds optimistisch over de toekomst?

,,Het gaat nu misschien niet zo goed met me, maar ik moet hier doorheen. Uiteindelijk gaat dit mijn leven alleen maar verrijken. Ik zie mezelf als een trein die nog geen bestemming heeft, maar wél op het spoor zit.’’