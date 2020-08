Hoe is het nu met... Mary Bronder uit Zevenbergen en haar zoon die nergens terecht kon?

ZEVENBERGEN In deze rubriek spreken we mensen die een tijd geleden in het nieuws waren. Waar zijn ze gebleven en hoe vergaat het hen nu? Deze week: Mary Bronder uit Zevenbergen.

Negen maanden geleden deed ze in deze krant haar dramatische verhaal over haar 44-jarige verslaafde en psychotische zoon Stefan*die nergens terecht kon. Hoe is het nu met hem, en met haar?

Vorig jaar had uw zoon geen onderdak. Hij sliep zelfs in een tentje, geen enkele instelling kon hem opvangen. Hoe gaat het nu met hem?

,,Het gaat hem gelukkig veel beter! Hij is hartstikke goed opgevangen door het Leger des Heils in Helmond. Daar werken zulke bevlogen mensen; zij zijn echt bereid om anderen te helpen. Ik hoef ook niet meer bang te zijn dat hij zijn medicijnen niet meer slikt. Nu heeft hij zijn rust gevonden. Ik heb heus niet de illusie dat hij beter wordt, maar dit is in mijn ogen echt de ultieme oplossing voor hem."

Het duurde wel heel lang voordat die oplossing er kwam, toch?

,,Ja. Het wemelt van de organisaties die het goed bedoelen en wel willen helpen maar niet kunnen, omdat ze allemaal hun eigen regeltjes hebben. Stefan is in De Vliet geweest, een opvang voor verslaafden en dak- en thuislozen. Daarna in de opvang het IJ, ook in Breda. Daar lag hij op een sportzaal met allemaal mensen om hem heen. Dat werkt bij hem niet. Hij heeft soms psychoses en last van paranoia. Hij schreeuwt soms de boel bij elkaar. Daarom was het vinden van een woning ook een probleem; ik zou hem ook niet als buurman willen."

Wat heeft voor de doorbraak gezorgd?

,,Mijn dochter heeft aan de bel getrokken, maar wat zeker ook heeft geholpen is het het artikel over ons dat een jaar geleden in de krant stond. De burgemeester is daarna nog bij me op bezoek geweest; een heel aardige man. Hij luisterde echt naar me, ik werd gehóórd. Dat had ik wel nodig, want ik liep alleen maar tegen muren aan. Ik heb trouwens zoveel lieve reacties gehad naar aanleiding van dat artikel. Die hebben me zóveel getroost. Dan kom je er ineens achter hoeveel goedheid er in mensen schuilt."

Wat zal het een opluchting voor u zijn dat hij nu op een goed adres zit.

,,Enorm. Ik was echt op, op, op. Het mocht niet langer duren. Ik zat constant in een stress-situatie. Hij is nog niet uit mijn hoofd, en hij belt me best vaak. Maar ik heb mijn grootste zorgen los kunnen laten. Ik heb geen angst meer."

U heeft vaker gedacht dat er een oplossing voor hem was gevonden. Altijd bleken dat tijdelijke. Waarom denkt u dat het nu anders is?

,,Ik merk het aan Stefan zelf. Hij vindt het er zelf ook prima. Hij voelt aan dat ze passie hebben voor mensen; ze roepen bij hem geen agressie op. Ik hoop van ganser harte dat hij er mag blijven."

*Stefan is een gefingeerde naam