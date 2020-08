Hoe is het nu met... horecaondernemer Tulla van Tilborg

In deze rubriek spreken we mensen die een tijd geleden in het nieuws waren. Waar zijn ze gebleven en hoe vergaat het ze nu? Deze week: Tulla van Tilborg (51) uit Zevenbergen.

Een jaar geleden sloot ze haar café-restaurant Dok 13 in verband met de havenwerkzaamheden. Afgelopen juni opende Dok 13 weer. Een horecagelegenheid heropenen tijdens de coronacrisis.

Durfde u dat aan?

Quote Spannend was het zeker, dat is het nu nog Tulla van Tilborg ,,Ik vond het zeker spannend, maar ik moest de knoop doorhakken. Je moet hoe dan ook verder gaan, dicht blijven was voor ons geen optie. We hebben een heel groot terras en ook binnen hebben we alle ruimte om aan de maatregelen te voldoen; er kunnen wel 40 mensen zitten met anderhalve meter afstand van elkaar. Het zou zonde zijn dat niet te benutten. Spannend was het zeker, dat is het nu nog. Wat gaat de winter doen? Mensen gaan makkelijk buiten zitten, maar je merkt dat ze nog wat huiverig zijn om binnen te zitten.''

Weten mensen jullie weer te vinden?

,,Het kan altijd beter, wij merken het effect van de coronacrisis ook. Gezien de omstandigheden zijn we nu tevreden met het aantal gasten dat langskomt.''

Heeft u Dok13 gemist?

,,Ja, ontzettend. Als je er eenmaal in zit, kun je er moeilijk vanaf komen. Ik heb het contact met de gasten vooral heel erg gemist, en andersom ook, merken we. We krijgen veel positieve reacties.''

In uw 'tussenjaar' had u een andere baan. Hoe beviel dat?

,,Ik begon in een commerciële functie, maar ik miste de horeca heel erg. Ik vond een baan als coach bij een zorginstelling, waar ik het commerciële horecaconcept vertaal naar de zorg. Het is me echt op het lijf geschreven. Ik werk graag met ouderen en het is een dankbare functie.”

Quote Ik ben van mening dat ouderen in de zorg behandeld moeten worden als horecabe­zoe­kers Tulla van Tilborg

,,Ik ben van mening dat ouderen in de zorg behandeld moeten worden als horecabezoekers. Dat zijn ze in feite ook. Ze verdienen heel goede service. Eten is vaak een ondergeschoven kindje. Ik coach het personeel en laat ze zien wat gastvrijheid echt betekent. Een bewoner die 's ochtends lekker ontbeten heeft, zit vaak de rest van de dag lekker in zijn vel. Die gaat onbewust minder aandacht vragen bij de verzorgers dan iemand die al sinds de ochtend humeurig is. Het ontzorgt dus een beetje. Het is mooi om te zien wat gastvrijheid met je doet.''

Een vaste baan én een horecagelegenheid. Is dat te combineren?

,,Mijn dochters dragen een groot deel van Dok13. Mijn vaste baan doe ik vier dagen in de week. Mijn grote steun en toeverlaat zijn Layla en Sylvia. Layla is net geopereerd en kan een paar maanden niet werken. Als ik niet in de zorg werk, help ik met de onderneming. Ik werk op dit moment zeven dagen in de week en dat vind ik hartstikke leuk.''

Volledig scherm Tulla van Tilborg met haar dochters Sylvia en Layla voor Dok 13. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer