Hoe het Turfschip aan Zevenbergen voorbij voer

haven in zichtEind 2020 stroomt er voor het eerst in pakweg vijftig jaar weer water dwars door het centrum van Zevenbergen. Waarom werd de haven destijds gedempt, hoe is die ontstaan, wat betekende die voor de Zevenbergen bevolking in de vier eeuwen dat hij bestond en wat doet de Roode Vaart terug in de stad? Tijd voor een serie verhalen in aanloop naar de (her)opening van de haven.

Het is de beroemdste krijgslist uit de tachtigjarige oorlog (1568-1648) en misschien wel uit de hele Nederlandse krijgsgeschiedenis: Het Turfschip van Breda. De boot van turfschipper Adriaen van Bergen uit Leur die ramvol soldaten, verborgen achter een lading turf, ongehinderd de Nassaustad binnenvoer op 3 maart 1590 en de Spaanse bezetters in het Kasteel volledig overrompelde. Een dag later trok prins Maurits de stad binnen en schopte de Spanjolen definitief Breda uit. Het Paard van Troje, gestoken in een zestiende-eeuws jasje, werkte als een klok.

Grote problemen

Wat de geschiedenisboekjes grotendeels niet vermelden is de prominente rol die de Zevenbergse haven had kunnen vervullen. Charles de Héraugière, die de troepen in het Turfschip aanvoerde, haalde zijn 75 manschappen namelijk uit Fort Noordam dat in 1576 was aangelegd om de haven en het eiland van Zevenbergen te beschermen. De bedoeling was dat ze zouden inschepen in de Zevenbergse haven om van daaruit hun tocht richting Breda te maken.

De haven is dan al een kleine honderd jaar in gebruik, al is in gebruik een groot woord. Als de heer van Zevenbergen in 1502 het kasteel wil herstellen, kunnen schepen met stenen, zand en kalk de stad niet bereiken. Bij Hazeldonk moet het bouwmateriaal worden overgeladen in kleinere schuiten. Sinds de aanleg zijn er grote problemen de waterroute begaanbaar te houden.

Door getijdenwerking slibt de vaargeul met grote regelmaat dicht. Wat het stadsbestuur ook probeert om de problemen te tackelen, ze blijven terugkeren. Dammen en sluizen aanbrengen om het water vast te houden, baggeren, het biedt niet of nauwelijks soelaas. Ook trekt oorlogsgeweld een wissel op de haven. Regelmatig worden kades en bruggen vernield. Ook de elementen dragen in negatieve zin hun steentje bij. Een hoge vloed in 1569 rukt de houten trappen naar het water los en richt een ravage aan. Maar ook slecht onderhoud veroorzaakt ellende. Zo storten beide bruggen in 1544 in en moeten ze uit het water worden getrokken.

Moment suprême

En dan, op het moment suprême, als de Héraugière op het punt staat met zijn bevrijders op pad te gaan slaat het noodlot opnieuw toe. De haven is wederom in reparatie en staat droog. Ze zijn gedwongen naar Zwartenberg aan de Mark te trekken om daar in te schepen. De haven verspeelde zijn grootste kans zich onsterfelijk te maken en een prominente rol te spelen in dit vaderlandse epos. Daarmee zal het Turfschip voor Zevenbergen altijd veel weg hebben van een Griekse tragedie.

Zelf over de haven vertellen?

Heeft u een band met de haven van Zevenbergen, heeft u verhalen over vroeger en/of nu, en wilt u daar over vertellen? Mail naar redactie.moerdijk@bndestem.nl.