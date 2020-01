Hoe halen we jongeren naar haven Moerdijk?

ANALYSE Moerdijkse Wethouder Zwiers vertrekt: Ambitieus, maar iets te veel hooi op de vork

22 januari ZEVENBERGEN - Wie is niet bang voor een zware, tijdrovende baan? En wie is bereid om de klus voor een paar jaar te doen? In 2022 zijn er immers alweer verkiezingen. Deze lastige vragen liggen op bordje van de VVD Moerdijk nu wethouder Thomas Zwiers te kennen heeft gegeven er per 1 februari mee op te houden.