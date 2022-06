Hoe een producent van kattenbakvulling en een boer samenwerken om het milieu te verbeteren

‘Laat cruisesche­pen aanmeren bij ponton naast Vista, niet meer in de oude haven’

WILLEMSTAD - Het ponton naast restaurant VISTA in Willemstad is een geschikte aanlegplaats voor riviercruiseschepen die de vestingstad aandoen. Als de steiger in het Hollandsch Diep daarvoor gaat worden gebruikt, komt dat de veiligheid op het water ten goede.

27 mei