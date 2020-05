Hoe een Kanonskogel in Heijningen op een bord van De Kletsmajoor belandt

Welgekozen namen, want de Kletsmajoor is de brasserie van Fort Sabina in Heijningen, die op 1 juni weer open gaat.

En hoe! Helemaal vernieuwd. ,,De stenen gewelven van de voormalige kazerne zijn weer te voorschijn gekomen. Alles is in authentieke staat teruggebracht en het meubilair is weer als nieuw", vertelt René van Kleef.

Samen met Marelle Dekkers coördineert hij het reilen en zeilen op het fort op een stuk land ter grootte van 12 hectare. Hij als activiteitenbegeleider en technisch beheerder, zij als beheerder van de brasserie.

Quote Zonder de vrijwilli­gers voel ik me een klein meisje in een groot fort Marelle Dekkers, uitbater brasserie De Kletsmajoor, Heijningen

,,En vergeet onze vrijwilligers niet!", dringt Dekkers aan. ,,Zij doen ontzettend veel en we hebben ook veel lol samen. Ik kan niet zonder. Anders voel ik me een klein meisje in een groot fort.”

Volledig scherm Marelle Dekkers en René van Kleef bestieren Fort Sabina. De getekende snor op haar middelvinger is een ludieke verwijzing naar het logo van haar brasserie De Kletsmajoor, die zich bevindt in de voormalige kazerne van het fort. © Peter van Trijen/Pix4Profs

Zulke lieve gasten

Het gaat om negen gidsen die bezoekers al lopende over de historie van het fort vertellen, twee andere vrijwilligers én vier krachten die via het Werkplein Hart van West Brabant zijn uitgezonden om het onderhoud te doen. ,

,Zulke lieve gasten", zegt ze. ,,Kijk eens hoe mooi ze de banken en tafels hierbuiten hebben opgeknapt. Daar hebben zelfs de gidsen hebben aan meegeholpen.”

Om door een ringetje te halen

Ook het gazon, de planten, de struiken, de bomen rondom het fort zien eruit als om door een ringetje te halen. ,,Is het niet prachtig hier?", mijmert Dekkers terwijl ze om zich heen wijst. ,,Alleen jammer, hè, al die lege banken.”

FEITEN

Fort Sabina ligt in Heijningen, op het kruispunt van Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Het heeft 12 hectare natuurschoon, met onder andere 20 verschillende vogels Het oudste deel stamt uit 1811 en is gebouwd in opdracht van Napoleon. De kazerne (met lunchroom De Kletsmajoor) stamt uit 1881. Tijdens WOII was het eerst legeringslocatie, daarna schuilplaats voor de burgers. Daarna werd het munitiedepot. Het is sinds 1981 eigendom van Staatsbosbeheer.

Picknicken

Dat wordt binnenkort verleden tijd. Op 1 juni gaat de poort weer wagenwijd open, natuurlijk wel met inachtneming van de corona-maatregelen. Bij wijze van proef was hij vorig weekend en met Hemelvaart al open voor een picknick-evenement. ,,Daarvoor hadden we gelukkig een vergunning van de gemeente gekregen.”

Onderdeel van de Waterlinie-route

Hoewel het fort officieel nog gesloten is, druppelen er toch gewoon zo nu en dan bezoekers binnen door de half open poort, lopend of per fiets.

Dat is veel frequenter geworden sinds Fort Sabina met de Kletsmajoor onderdeel is geworden van de Waterlinie-route en aangemerkt zijn als landelijk fietsknooppunt, waar je even kunt rusten en iets kunt eten.

Een verborgen parel

Want je komt er niet toevallig, je moet het weten. ,,Het is een verborgen parel, een unieke plek”, stelt Dekkers wier schoonvader Fons in Roosendaal een begrip werd met zijn cateringservice. ,,Veel mensen die hier voor het eerst door de poort komen, weten niet wat ze zien: wat ís dit?”

Als een roos die langzaam ontluikt

Ze werkt er nu vier jaar. ,,Ik zie dat het nieuw leven wordt ingeblazen, dat het nog steeds groeit, als de knop van een roos die langzaam ontluikt.” Ze moet zelf lachen om deze poëtische vergelijking en verslikt zich bijna in de café latte, maar ze meent het. ,,Dit is míjn plek. Dit is mijn kindje.”

Quote Ze komen met een kruiwagen binnen; als ik er dan een knapzakje van kan maken, ben ik blij René van Kleef, coördinator Fort Sabina

Moerdijker Van Kleef knikt. ,,Ik vind het ook heerlijk hier. Ik doe het onderhoud sinds vijf jaar en ben vorig jaar aangesteld als activiteitenbegeleider. Ik begeleid mensen die het verst van de arbeidsmarkt afstaan; die probeer ik in het gareel te krijgen. Voor mij is dat gesneden koek. Ze komen met een kruiwagen binnen; als ik er dan een knapzakje van kan maken, ben ik blij.”

‘Zo loop je al de forten af’

Intussen zijn twee vrouwen van middelbare leeftijd het erf op komen wandelen. Ze stellen zich voor als Maria de Haas en zus Jozé Beekmans uit Budel. ,,We doen de Waterlinieroute. We overnachten in hotel Mauritz in Willemstad en lopen vandaag van Dinteloord naar Willemstad; morgen via Klundert naar Zevenbergen. Echt leuk, zo loop je al de forten af.”

Op de banken mogen ze helaas niet gaan zitten, conform het coronaprotocol. Ze lopen om het fort heen en vertrekken met een ijsje. ,,Tot ziens!”

De ‘fortheks’

Het wordt tijd om foto's te maken. Isabella de Waard, Dekkers vaste personeelslid, wordt gevraagd om in de brasserie op de foto te gaan. ‘Maar ik heb me helemaal niet opgemaakt!’, kermt ze. Toch doet ze het, omdat de ‘fortheks’ het vraagt. Dekkers grinnikt: ,,Ja, fortheks, zo noemen ze me. Als er veel wind is, sturen ze een foto van een bezem in een boom en vragen ze of ik hem daar heb geparkeerd. Daar kan ik wel om lachen. Ik zet ook wel eens onder een appje: ‘Groeten van de fortheks'.”

Voor bruiloften

Dan lopen we nog een rondje fort. Dekkers wijst op een open plek. ,,Daar hebben we de bruiloftpartijen. Kun je je een mooiere locatie voorstellen? Je komt trouwens twee weken te laat, want toen was het hier één witte bloesemzee.”

Volledig scherm Fort Sabina als trouwlocatie. © Foto Jan Stads / Pix4Profs

Fort Sabina is er klaar voor

Aan alles is te merken dat Fort Sabina er klaar voor is. Klaar voor het nieuwe seizoen, dat vanwege corona veel van het programma heeft moeten schrappen. Dekkers: ,,We zouden Ellen ten Damme krijgen en een Pink Floyd coverband - om maar wat te noemen. Gaat allemaal niet door. We hopen wel dat het bevrijdingsweekend in november doorgaat. Dat wordt heel bijzonder.”

,,En er komen oud-Hollandse spelen", vult Van Kleef aan. ,,Bloklopen, hinkelen en fortgolven. Allemaal leuke dingen voor de kinderen.”

Hazen, schapen, buizerds en koekoeken

Ook als er geen evenementen zijn, is het hier genieten geblazen van de omgeving, van de rust en de natuur. Van Kleef ervaart dat bijna dagelijks. ,,Je ziet hier de hazen wegspringen, de schapen lopen, de buizerds vliegen en allerlei andere vogeltjes hoor je fluiten. We krijgen binnenkort een bijenvolk. En hoor je het? Dat zijn onze koekoeken. Mooi, hè.”