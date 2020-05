Hoe een groot speedlab in het kleine Zwingelspaan belandde

De politie steekt echter een spaak in het wiel. Op 26 augustus rijden ze met een compleet arrestatieteam naar de Tonsedijk in Zwingelspaan, een buurtschap bij Fijnaart. In de loods pakken ze T. (58) en De G. (30) op, samen met Pieter K. (55) uit Zoetermeer. Die man zou de hele boel hebben opgebouwd en een oogje in het zeil hebben gehouden toen de Tilburgers aan het produceren waren. Tegen hem is ook 42 maanden cel geëist.