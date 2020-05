Hoe Duitse vijanden 50 jaar later vrienden werden

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Het is in de vroege morgen van 10 mei 1940 als de dan 5-jarige Jos Buijs naar boven kijkt bij het café van zijn vader Victor naast station Lage Zwaluwe. Er verschijnen witte stipjes aan de horizon. Even daarvoor zijn er flinke beschietingen geweest aan weerszijden van de Moerdijkbruggen en het lawaai heeft een iedere wreed uit zijn slaap gerukt. "Een van mijn zussen zei later dat ik zou hebben gevraagd 'is de oorlog nu begonnen?' Zelf staat het me nog maar heel vaag bij."

Die witte stipjes blijken Duitse parachutisten, Fallschirmjäger. Hun doel is de strategische van groot belang zijnde verkeers- en spoorbruggen ongeschonden in handen te krijgen. Ze vormen de enige noord-zuidverbinding en moeten straks de landtroepen die de grens overtrekken ruim baan bieden.

Ondanks een soms felle strijd veroveren de Duitsers na een uur de bruggen, volledig intact. Binnen een paar uur is de rest van de omgeving, Zevenbergschen Hoek, Lage Zwaluwe en Moerdijk, in Duitse handen.

Vluchten

Quote We waren alles kwijt Jos Buijs De familie Buijs moet een dag later halsoverkop vluchten als de Fransen proberen de bruggen te heroveren. De bombardementen zorgen voor veel slachtoffers onder de burgerbevolking. Na een week keert het gezin terug naar Café-hotel Victor Buijs. “We waren alles kwijt, want het huis en het café waren geplunderd. Dat is twee keer gebeurd, ook in de maanden rond de bevrijding. Toen we terugkeerden na zeven maanden op allerlei plekken te hebben gezeten, was ook alles verdwenen."

Ondanks de vele bombardementen is het café grotendeels gespaard gebleven. "Wel is een blindganger dwars door het gebouw gegaan en terechtgekomen in de toiletruimte. Ik heb hem zelf met een schep uitgegraven. Een week later zijn de bommenruimers gekomen en die hebben hem onschadelijk gemaakt. Ik heb staan bonken op dat ding joh. Tja, wist ik veel."

Teruggekeerd

Het is eind jaren tachtig als twee Duitsers op een zondagmiddag het café binnenstappen. Jos runt het samen met zijn zussen An en Riet. Buijs, die ook een taxibedrijf bestiert, heeft zich eigen gemaakt bezoekers in tientallen talen te begroeten en een heel kort gesprekje aan te knopen. "Een van mijn zussen zei grappend; vraag eens of ze hier vijftig jaar geleden ook al waren. Dus ik stap op ze af en vraag het ze in gebroken Duits. En verrek, het blijkt ook nog zo te zijn.”

Volledig scherm Groep Duitse militairen. Onder 4 staat Alfred Schwartzmann, die later kennis maakte met Jos Buijs uit Zevenbergschen Hoek. Geheel links staat Eduard Bürgin © privecollectie Jos Buijs

De beide mannen zijn Eduard Bürgin en Willi Grunert. Ze komen uit Braunschzweig en maakten 50 jaar daarvoor deel uit van het parachutisten die destijds de Moerdijkbruggen veroverden. Tussen de familie Buijs en met name Bürgin ontstaat een bijzonder contact. "Kijk, die mannen hadden destijds geen keus. Ze moesten wel. Net als die Nederlandse dienstplichtigen die naar Indonesië gingen."

Bürgin schrijft hen brieven. Met enige regelmaat komen de beide mannen terug. "Maar nooit rond 4 of 5 mei. Dat vermeden ze. Bürgin was een hele beschaafde man, die Grunert was fanatieker. Die verstuikte overigens zijn enkel bij de landing in 1940 omdat hij op de rails terechtkwam."

Foto's

Bürgin stuurt de nodige foto's die gemaakt zijn op 10 mei. Daarop is te zien hoe Nederlandse soldaten zijn gevangengenomen. Maar ook een afbeelding van Bürgin samen Alfred Schwarzmann, een van de ondercommandanten van de Fallschirmjäger, duikt op. Deze Schwarzmann raakte tijdens de gevechten rond de bruggen zwaargewond en ontving het ridderkruis, de hoogste Duitse militaire onderscheiding voor getoonde moed.

Hoogstwaarschijnlijk heeft dat alles van doen met zijn achtergrond. De Duitse officier behaalde namelijk tijdens de Olympische Spelen van München in 1936 drie maal goud en twee zilver bij turnen. Na een lang en moeizaam herstel sleept hij in 1952 wederom een zilveren plak in de wacht tijdens de Spelen van 1952. "Op een morgen stapte hij uit de trein. Ik heb hem samen met een tv-team van de NCRV in de omgeving rondgereden."