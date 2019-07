Hoe de overgang van de middelbare school anders kan: een tienerschool in Zevenbergen

Hoe het anders kan

Rovers benadrukt dat de gesprekken nog verkennende zijn en dat er dus nog niks vast staat. De precieze invulling, startdatum en naam van het programma zijn dan ook nog niet duidelijk. "Wel staat een dergelijk concept bekend als een tienerschool, of doorstroomprogramma po-vo. Het is overigens niet de bedoeling dat er een nieuwe, fysieke huisvesting komt voor het concept. Zo zouden de klassen bij ons kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld."

‘Wat meer kennis maken’

Een ander voorbeeld over de invulling van het idee, is dat leerlingen van de groepen 7 en 8 'wat meer kennis gaan maken' bij de middelbare school. "Zo zien we bij onze technasiumleerlingen die in de laatste jaren op bezoek gaan bij hogescholen en universiteiten, dat ze minder vaak uitvallen", zegt Rovers.