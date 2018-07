Hittegolf: is West-Brabant daar blij mee?

De een waant zich op vakantie, de ander zweet zich een ongeluk. Het warme weer kent liefhebbers en 'haters'. Dat is in West-Brabant niet anders dan in de rest van Nederland. Op de sportschool wordt de training aangepast en de plantjes krijgen extra water.

Zoete verkoeling in Zevenbergen

Het is bloedheet. Verkoeling zoeken dus! Oliver en Felicia lusten wel een isje.

Een lekker koud ijsje gaat er wel in bij de meesten tijdens deze tropische zomerdagen. Felicia (4) en Oliver (7) van Veen boffen helemaal. Hun opa koopt elke donderdag een ijsje voor hen bij gelateria Chiara in Zevenbergen, als het tenminste lekker weer is. En dat is het al maanden aan één stuk.

De ijssalon profiteert er ook van, hoewel eigenaar Enzo een grens stelt: ,,Het kan ook té warm zijn voor ijs.''

Waterpunten op de Krabbenfoor in Bergen op Zoom

Café-Restaurant De Teerkamer heeft ter verkoeling badjes op het terras geplaatst.

De Krabbenfoor heeft een eigen hitteplan in werking gesteld. Met het oog op de extreme tropische temperaturen zijn watertappunten geplaatst op het Stationsplein, Zuivelplein en Grote Markt. Iedereen die een flesje of beker bij zich heeft kan er gratis water tappen. Daarnaast delen ondernemers op de Grote Markt water uit. Woordvoerder Youri Roskam zegt dat de handelaren is gevraagd goed op elkaar en hun klanten te letten. En op de route lopen extra controleurs rond.

De Teerkamer voorziet op een bijzondere manier in extra verkoeling voor zijn bezoekers: op het terras kunnen die een verfrissend voetenbad nemen.

Wagens met water in Roosendaal

Jan van Antwerpen is in de volle zon jonge planten aan het besproeien in de Roosendaalse Beethovenlaan.

Jan van Antwerpen is in de volle zon jonge planten aan het besproeien in de Roosendaalse Beethovenlaan. ,,Ik zie echt dat de planten waar we niet zo vaak zijn geweest er veel slechter voorstaan. Alles wat in de laatste twee jaar is aangeplant geven we water", vertelt Van Antwerpen. De gemeente Roosendaal laat met de aanhoudende droogte continu drie wagens met water rondrijden. Dat is nog nooit voorgekomen. De jonge beplanting krijgt vooral water omdat de wortelgroei nog niet volledig is. Van Antwerpen krijgt nogal wat commentaar van mensen die zuinig met water om moeten gaan, maar doet zijn werk graag in het zonnetje.

Zweten en veel water drinken in sportschool in Klundert

Hoe druk is het in de sportscholen? Bij Sport- en Slankstudio Klundert zijn genoeg mensen die voor de hitte van deze zomermiddagen komen sporten.

Ondanks de hitte en het ontbreken van airco in de sportzaal, wordt er bij de Sport & Slankstudio in Klundert volop getraind. ,,We passen de trainingen aan, doen iets minder cardio", vertelt sportinstructeur Kevin Laros.

,,Als het al iets minder druk is, komt dat vanwege de vakantieperiode, maar niet vanwege de hitte", stelt Laros. ,,Iedereen sport hier op afspraak, onder begeleiding en in kleine groepjes. We houden iedereen goed in de gaten." Het ontbreken van airco is volgens Laros geen probleem. ,,Sporters zweten toch wel, airco slaat bij mensen vaak op de luchtwegen. Veel water drinken is het advies, nog meer dan anders."

Plantjes fris en fruitig in de kas in Etten-Leur

Met de hitte in tuincentrum Life & Garden in Etten-Leur valt het wel mee.

In tuincentrum Life & Garden, aan de Lage Vaartkant in Etten-Leur, staan de plantjes er ondanks de hitte fris en fruitig bij. ,,Binnen sproeien we misschien iets meer dan normaal'', legt manager Joke Schalk uit. ,,En buiten sproeien we nu meer handmatig, omdat we zuinig willen zijn met het water.''