Historische Bovensluis krijgt nieuwe deuren van hardhout

Afvalbelas­ting fors omhoog in Moerdijk: 'Kosten stijgen, daar hebben we geen invloed op’

4 oktober ZEVENBERGEN - Moerdijkse huishoudens betalen in 2022 meer aan afvalstoffenheffing. Voor gezinnen is dat per maand ruim 4 euro, voor éénpersoonshuishoudens gaat het om zo'n 3 euro extra.