Hij weet álles over Willemstad, ook waar jouw voorouders hebben gewoond

Haven in zicht Mathieu viel in de haven van Zevenber­gen en werd gered door een oplettende schilder

12:37 ZEVENBERGEN - 'Kind te water', 'kind in de haven', 'man in de haven', 'in de haven gewaaid'. Het is zomaar een greep uit wat stukjes uit kranten in de jaren vijftig van de vorige eeuw over Zevenbergen. Met regelmaat belandden mensen in de haven en dat loopt niet altijd even goed af.