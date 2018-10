Hij komt, hij komt: de échte ‘Pakjesboot 12' van Sinterklaas, naar Willemstad

'Pakjesboot 12' is geen onbekende in Willemstad. In 2015 en 2016 kregen kinderen ook de kans om het bekende schip te bezoeken. ,,Vorig jaar is dat niet gelukt, omdat de Sint in Dokkum aankwam en dat is wel erg ver van West-Brabant", legt Pakjesboot-manager Martijn Koevoets uit Hoeven uit. ,,Dit jaar is de afstand beter te doen. Sint komt aan in Zaandam.” De boot doet op weg naar Willemstad ook nog Weesp, Spakenburg, Almere, Haarlem, Leiden en Rotterdam aan.