Hij brengt je elke dag het laatste nieuws uit Moerdijk: ‘Mijn verhalen schrijf ik het liefst in het café’

Sinds juli vorig jaar brengt hij voor BN DeStem het nieuws uit die regio. Zijn liefde voor journalistiek begon al jong, met de krant op de keukentafel. ,,Een prachtig product, dat iets magisch had voor mij”, zegt Van den Akker.

De wereld bestaat immers uit verhalen; ze maken het leven de moeite waard. ,,Het is de reden waarom mensen met elkaar in de kroeg gaan zitten: om elkaar iets te vertellen. Dat ik daar met mijn werk de hele dag mee bezig mag zijn, vind ik prachtig.”

In de kroeg

De kroeg is bovendien ook de plek waar hij zelf graag zijn verhalen schrijft. ,,Als ik ergens op reportage ben geweest, werk ik deze het liefste uit in het dichtstbijzijnde café. Wanneer het artikel af is en ik mijn laptop dichtklap, raak ik altijd wel met iemand aan de praat. Op die manier krijg ik echt een gevoel van wat er leeft in een dorp.”

Als verslaggever voor de gemeente Moerdijk houdt Van den Akker zich met allerlei zaken bezig. Van ontwikkelingen op het industrieterrein of de gemeentepolitiek tot een reportage op de begraafplaats van Zevenbergen tijdens Allerzielen.



Ook schrijft hij columns. ,,Je komt op veel plekken en met veel mensen in aanraking. Je bent gelegitimeerd om de mensen het hemd van het lijf te vragen en mensen zijn vaak ontzettend open. Iedere ervaring maakt je als verslaggever rijker.”

Industrieterrein

Bijzondere aandacht heeft hij in zijn werk voor het industrieterrein in Moerdijk: een belangrijk onderdeel van de gemeente dat voor veel werkgelegenheid zorgt. ,,Het is iets waarvan iedereen weet dat het er is, maar niet weet wat er precies gebeurt. Als verslaggever wil ik die verhalen vertellen; ingewikkelde materie op een laagdrempelige manier brengen. Zoals het verhaal achter de afvalverwerker die op het omstreden PFAS stuit, wat ik onlangs schreef. Vaak zit de wereld genuanceerder in elkaar dan we willen denken.”

Die carrière in Brabant, die komt later wel, dacht Van den Akker toen. Na een jarenlange journalistieke carrière met onder andere werkgevers als BNR Nieuwsradio en NH Nieuws, had hij een communicatiefunctie bij de Tennisbond en die was prima uit te voeren op afstand.

Goed gevoel

Maar toen BN DeStem nieuwe verslaggevers zocht, greep hij zijn kans. ,,Ik ben opgegroeid met die krant en draag de regiojournalistiek echt een warm hart toe. Tijdens het gesprek op de redactie kreeg ik zó’n goed gevoel bij het werk en de collega’s, dat ik die kans met beide handen heb aangepakt. Eigenlijk besefte ik toen pas hoezeer ik de journalistiek had gemist.”

En dus startte hij, middenin coronatijd, vanaf een camping in Castricum (zijn huis in Breda was nog niet klaar) met de functie van verslaggever. Dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee. En niet alleen doordat hij zijn collega’s amper in den lijve ontmoet had.

,,Op pad gaan ging toen bijna niet en vanaf een computer leer je een gemeente niet echt kennen. Dat vond ik vooral lastig met de gemeentepolitiek. Normaal ga je op donderdag naar het gemeentehuis en kun je jezelf voorstellen. Nu moet alles al een hele tijd telefonisch; heel veel mensen zijn nog vooral een profielfoto voor mij. Dat is wel jammer, want vaak gaat het om die momentjes tussendoor dat je een band met elkaar opbouwt.”

Inmiddels is de camping ingeruild voor een fijn huis in Breda en wordt de gemeente Moerdijk voor Van den Akker steeds vertrouwder. Samen met zijn collega’s was hij de afgelopen tijd druk bezig met het vormgeven van artikelen rond de verkiezingen. ,,We hebben hoofdthema’s gekozen en maken hiermee een rondje langs alle partijen. We willen niet alleen weten wat ze belangrijk vinden, maar vooral wat ze er concreet aan doen. Ook willen we veel menselijke verhalen naar voren brengen.”

Vertrouwen winnen

Want hoe is dat eigenlijk? Als buitenstaander verslag doen van een gemeente waar je zelf niet woont? Van den Akker merkt dat het wat tijd kostte om het vertrouwen te winnen. ,,Je moet goed laten merken dat je weet waar je het over hebt; laten zien dat je je huiswerk hebt gedaan. Maar dan kom je wel waar je wilt komen. Bovendien zorg ik dat ik bij elke zin die ik opschrijf mezelf in de spiegel kan aankijken. Ik vind integriteit erg belangrijk.”

Het op pad gaan, mensen aanspreken en rondtoeren door zijn gemeente: uiteindelijk brengt het Van den Akker na heel wat journalistieke (ook coördinerende) functies weer terug naar zijn eerste liefde: de krant, het verslaan van nieuws.

,,Mij geeft het iedere keer weer een goed gevoel om zelf iets te maken wat er nog niet was. Een nieuw verhaal te vertellen dat dezelfde dag online of de volgende dag al in de krant staat. Dat geeft me een enorm bevredigend gevoel.”

