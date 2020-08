Hier vind je voortaan alle informatie over Klundert

Fiets- en wandelroutes

‘Aangenaam verrast’

Eland merkt dat er vooral veel vijftigplussers komen, die op vakantie zijn in Nederland. ,,Veel mensen die niet uit Klundert komen, zijn aangenaam verrast. Klundert is een plaats vol met geschiedenis, er is veel gebeurd in het verleden. Dat vinden mensen interessant om te horen. We vertellen ook graag over de voormalige kerk, waar we in gevestigd zijn.”