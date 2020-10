Hier vind je als inwoner van Moerdijk alles over groener en duurzamer

,,Er gebeurt al ontzettend veel in Moerdijk om te verduurzamen, maar ga als inwoner of ondernemer maar eens zoeken wat voor jou interessant kan zijn”, legt wethouder Désirée Brummans uit.

Nieuwe website

,,Dat hebben we nu samen bij elkaar gezet op de nieuwe website ‘Duurzaam Moerdijk’: moerdijk.nl/klimaat . Die is voor iedereen en op kleine en grote schaal: inwoners, ondernemers, belangenorganisaties. En iedereen kan eigen ideeën en initiatieven hier ook aanmelden.”

Burgerparticipatie is hierbij van essentieel belang, benadrukt Brummans. ,,We willen dat onze bewoners zich realiseren dat het menens is met het klimaatakkoord van Parijs: broeikasgasuitstoot in ons land moet in 2030 ongeveer zijn gehalveerd ten opzichte van 1990.”