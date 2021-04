Hier staat de grootste glasbak van Europa: Maltha geeft glas een tweede leven

Managing Director Eric Herman van het op bedrijventerrein Dintelmond gevestigde Maltha Glasrecycling hees gisteren trots de jubileumvlag. Ook was er een kleine bijeenkomst met het personeel. ,,Een familiedag en een netwerkevent voor onze relaties volgen, zo gauw het kan.’’ Vanuit zijn kantoor heeft Herman een riant uitzicht op het terrein, de kades en het water verderop. ,,Voor ons is dit de perfecte locatie.’’



Een deel van de grondstoffen en het bij Maltha verwerkte holglas vindt zijn weg over het water. Ruwweg 300.000 ton glas per jaar wordt in Heijningen gereed gemaakt voor een nieuwe toekomst. ,,Dat is circa 80 procent van alle in Nederland ingezamelde glas.’’