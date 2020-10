Hier in Zevenbergschen Hoek komen achttien nieuwbouwwoningen

Het gaat om het gebouw aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek. ,,Dat is onze eigen ouden bedrijfslocatie, die wij in 2016 hebben verlaten”, vertelt Gerard van Beek, directeur projectontwikkeling. ,,Wij gebruiken deze locatie nu alleen nog als opslag.”

‘Verstandig om woningen te bouwen’

Van Beek legt uit dat het gebouw verouderd is en niet meer aan de ‘eisen van deze tijd’ voldoet. ,,We hadden fors moeten investeren om het gebouw weer op te knappen en als bedrijfsruimte te verkopen. Maar omdat het in een woonwijk ligt, leek het ons verstandig om woningen te bouwen.”

‘Verfraaiing voor het dorp’

,,Ik ben heel erg enthousiast over het plan, het is een verfraaiing voor het dorp”, reageert wethouder Désirée Brummans (CDA). ,,Er is veel vraag naar woningen in Zevenbergschen Hoek, maar het aanbod is gering. De noodzaak om woningen te bouwen is dan ook groot in het dorp. Het dorp is vanwege de ligging en bereikbaarheid in trek. Het plan van Zwaluwe is een mooie aanvulling op woningbouwgebied.” De wethouder vertelt dat er ook bouwplannen zijn in de Sporenbergstraat en de Frisostraat.

Zwaluwe is nu bezig met de voorbereiding voor de presentatie van de plannen aan de buren en hierover van gedachten te wisselen. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en wordt de procedure opgestart om het bestemmingsplan te wijzigen. Hoe het bedrijf dat gaat doen met de coronamaatregelen, weet Van Beek nog niet precies. ,,Er zijn veel mogelijkheden. Zo hebben we al online sessies gedaan of buiten mensen in kleine groepjes uitgenodigd. We vinden het belangrijk om draagvlak te creëren bij de buren.”

Over een jaar beginnen

Als alles volgens planning verloopt, wil de projectontwikkelaar over een jaar starten met de bouw. ,,Voor zo’n procedure heb je nu eenmaal veel tijd nodig.” Ook de wethouder schat dat het wel moet lukken om over een jaar te starten, als alles meezit.