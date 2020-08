Hier in Noordhoek komen veertien nieuwbouwwoningen

Coppens heeft een akkerbouwbedrijf aan de Groeneweg 3, middenin Noordhoek. ,,Ik ben heel mijn leven lang boer geweest. Wij hebben wel kinderen, maar geen opvolger”, legt hij uit. ,,We zijn lang doorgegaan met het bedrijf en zijn nu aan het afbouwen.” Coppens verhuurt het huis nu, want hij woont zelf inmiddels in Hoogerheide. Hij is voor het werk nog wel regelmatig in Noordhoek te vinden. ,,Ik werk samen met een collega. Een deel van onze grond is al verkocht, de rest volgt de komende jaren.”

‘Moeilijk te verkopen’

,,In 2015 hebben we het bedrijf in zijn geheel te koop gezet. Er was wel belangstelling, maar het was moeilijk om te verkopen. Dat komt onder andere doordat het bedrijf middenin het dorp ligt.” Dus ging Coppens op zoek naar een ander alternatief. ,,We hebben contact gezocht met de gemeente, want we wilden het bedrijf niet in slechte staat achterlaten. Er bleken mogelijkheden te zijn voor woningbouw.”