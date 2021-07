Hier denderen straks per uur 25 tot 75 trucks voorbij: ‘Het lijkt alsof het onweert’

,,Dat is er dus meer dan een per minuut”, rekent de Zevenbergse Margit de Klerk voor. Zij woont met haar man Hennie in een boerderij aan de Langeweg, waar ze onder meer een paardenpensionstal runnen. Pal langs hun erf vormen zware metalen platen sinds twee weken een geïmproviseerde weg richting het werkterrein dat is ingeklemd tussen de N285 en het spoor. Die is aangelegd om vrachtwagens de grond te kunnen laten aan- en afvoeren.