Het Wapen in Willemstad is omgetoverd tot swingend restaurant

Quote Grote blikvanger in het restaurant is de niet te missen koeltoon­bank met verse vis Zelf vindt de nieuwe eigenaar van het oudste hotel-restaurant van Willemstad dat zijn vernieuwde zaak een 'cruiseboot-uitstraling' heeft gekregen. Wij weten niet meteen welk etiket we op het interieur moeten plakken. Retro Amerikaans misschien, vanwege de comfortabele dinerzitjes met zachte bekleding, het marmer en alle messing, de vele spiegels, talrijke lampen en de funky muziek? Het nieuw Wapen voelt hoe dan ook warm aan. Daarbij is het op deze woensdagavond gezellig druk en levendig.



De grote blikvanger in het restaurant is de niet te missen koeltoonbank met verse makreel, zeebaars, snoekbaars, grote jakobsschelpen, gekookte kreeften en Franse en Nederlandse oesters van uitstekende huize.

Modern visrestaurant

De rekening

1 sashimi tonijn, zalm, zeebaars: 19,50 euro

2 sint-jakobsschelpen: 17,00 euro

1 snoekbaars: 22,50 euro

1 ribeye: 29,50 euro

1 crème brûlée: 8,50 euro

2 glazen rode wijn: 10,50 euro

1 glas witte wijn: 4,95 euro

1 gin-tonic: 10,30 euro

1 thee: 2,40 euro



Totaal: 136,15 euro Het Wapen afficheert zich als modern vis-, schaal- en schelpdierrestaurant, dat is duidelijk, maar het vergeet vleesliefhebbers niet. Achter in het restaurant hangt een koelvitrine met hele ribeyes. Zo produceert de keuken zijn eigen dry-aged vlees, al is de jonge bediende de eerste om toe te geven dat het vlees niet heel lang hangt. Het delicate, mals makende en smaakversterkende proces van indroging en rijping van grote stukken vergt doorgaans een maand of langer. Bij Het Wapen hangen de stukken Uruguayaans rundvlees hooguit een dag of acht, negen, verklapt de jongeman. Goede informatie, want eerlijkheid duurt het langst en voorkomt al te hoge verwachtingen.



De tafelheer is trouwens een natuurtalent. Hij staat klanten te woord met een prettige mengeling van lichte bravoure en ongekunstelde beleefdheid; een luchtige professionele stijl die prima past bij het swingende restaurant.

Het eten

We trappen af met een klassieker uit de Japanse keuken: sashimi. De malse lapjes tonijn, zalm en zeebaars komen recht van het mes. Ze ruiken en smaken fris, zoals het hoort. De garnituur van ingemaakte gember, wasabi en sojasaus is klassiek en de extra partjes avocado combineren er prima bij.

Het andere voorgerecht zijn kersverse sint-jakobsschelpen. Correct, kort gegaard in de schelp met een romige saus van paprika, kaas met een scheutje pastis of andere smaakmaker met anijs- of venkelaroma die de schelpen (elk één) een traditioneel, warm karakter geeft.

Toen de jonge ober ons vertelde dat de snoekbaars in de visvitrine uit het Hollandsch Diep kwam, recht voor de deur van het restaurant, hapten we snel toe. De keuken levert een flink stuk gebakken, goed gegaarde staartfilet op een bed van knapperige haricots verts en zeekraal. Daarbij een jus waarin we schaaldier menen te herkennen. Heel smakelijk.

Foutje

Bij de ribeye gaat het niet helemaal goed. De door de kok getrancheerde steak verschijnt medium gegaard ter tafel. Maar we hadden nadrukkelijk om rare/medium tot gare gevraagd. De jonge bediende is even zichtbaar van slag, maar herpakt zich echter snel en biedt de enig passende reactie aan: zo snel mogelijk een nieuw stuk vlees laten aanrukken. Plus een glas rode wijn op kosten van het huis voor het (korte) wachten. O ja, en excuses van de keuken. Prima opgelost.

De tweede steak uit Zuid-Amerika is naar wens gegaard. Het magere vlees ontbeert wel een beetje de volle aroma's die je van een goed dooraderde, dry-aged ribeye had kunnen verwachten. Komt het even goed uit dat de kok er een intense, licht zurige bearnaisesaus bij heeft geklopt! Die is zo lekker dat we de chimichurri-saus helemaal vergeten. De zelf gesneden frieten met velletje zijn een topper: krokante patatten met volle aardappelsmaak, lekker met de groene salade en pittige dressing.

Drankjes

Quote De wijnkaart biedt meer keuze, maar die komt alleen per fles en dan lopen de kosten toch snel op We drinken keurige glazen witte en rode wijn, de enige (en de goedkoopste) die we per glas kunnen bestellen. De wijnkaart biedt meer keuze, maar die komt alleen per fles en dan lopen de kosten toch snel op.



De trendy espresso Martini bij het toetje is volgens de regels der cocktailkunst bereid. Aan de crème brûlée heeft de keuken een fijne frisse draai gegeven door er partjes licht zure citrusvruchten bij te serveren, zoals sinaasappel en rode grapefruit. De ober maakt het feest aan tafel compleet als hij de bruine suiker op de crème live met een gasbrander omtovert tot een knisperend deklaag. Na een lepel met fruit, crème én gebrande suiker weet je meteen weer waarom dit nagerecht een klassieker is.

Horecaondernemer Herman Hell van de Hell's Kitchen Horeca Groep, met negen cafés en restaurants in Zuid-Holland, nam Het Wapen eerder dit jaar over. Hij heeft niet alleen een prettig, eigentijds horecasausje over het trotse restaurant gegoten, maar de zaak ook een verkwikkende bloedtransfusie gegeven.

Spotgoedkoop is Het Wapen zeker niet, nooit geweest ook, maar hartje Willemstad aan de haven is het een aangename plek voor een smakelijke maaltijd.