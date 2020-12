Het vergeten verleden van kamp Moerdijk: ‘De SS'ers lieten zo nu en dan de honden los, die moesten ook een verzetje hebben’

'In het kamp Moerdijk moesten we tankgrachten maken. Ook hier waren er weer de kruiwagens en de SS'ers met hun verschrikkelijke honden. Grond weg sjouwen in looppas luidde het parool en als het niet snel genoeg ging, kwamen de onvermijdelijke stokslagen. Dat de SS'ers zo nu en dan de honden loslieten, spreekt wel vanzelf. Die dieren moesten ook een verzetje hebben, vonden ze blijkbaar. Het ging zo dag-in-dag-uit, een eindeloze marteling.'