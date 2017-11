'Het suikerfabriek' op schaal op zolder Klunderts museum

KLUNDERT - Op de zolder van het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert wordt momenteel hard gewerkt aan een maquette van een suikerfabriek. Schaal 1:32. Het meesterstuk wordt gemaakt door mannen die weten waar ze het over hebben. Ze hebben allemaal in 'het suikerfabriek' gewerkt.

,,Het fabriek, ja", herhaalt Arie Remus, die in de Zevenbergse fabriek heeft gewerkt en de installaties door en door kent.

Bart Gijzen (67) uit Standdaarbuiten is de woordvoerder van de bouwclubHij werkte vanaf 1966 in de fabriek in Zevenbergen en toen die na de campagne van 1987 dicht ging, verhuisde Gijzen naar Stampersgat. Net als Arie Remus is Gijzen aangesloten bij Modelspoorgroep Railkontakt in Zevenbergen.

Profieltjes

De voor de hand liggende vraag van het Klundertse museum was dan ook: 'Kunnen jullie met een maquette laten zien hoe een suikerfabriek werkte?' Dat konden de mannen wel. Als uitgangspunt de fabriek zoals die er in de periode 1955-1960 uitzag. ,,Want dat herkennen we nog wel", zegt Gijzen. ,,Tekeningen van vóór 1955 zijn nog wel te traceren, maar de dingen die daarop staan herkent niemand van ons."

Van het museumbestuur kregen de vrijwilligers wat centen om kaarten en andere materialen aan te schaffen. Messing profieltjes, buisjes om het pijpwerk te maken, boutjes, moertjes. Eén ding klopt niet aan de maquette. Om het geheel compact op te kunnen bouwen zijn de verschillende onderdelen van de fabriek op de meest ruimtebesparende manier geassembleerd.

Diffusietoren

En die onderdelen zijn niet alle afkomstig van één fabriek. Zo is de diffusietoren gebouwd naar een tekening van de fabriek in Zevenbergen en is de bietenbunker nagemaakt van de fabriek in Breda. En de wasmolen is naar Roosendaals voorbeeld gemaakt.

Vier jaar geleden begon de bouw. In die periode is de manier waarop de mannen te werk gaan wel veranderd. Wim van de Sanden, die in Zevenbergen, Stampersgat en Puttershoek werkte, vertaalde de bouwtekeningen van de fabrieken naar bruikbare plaatjes.

3D-printer

,,Op basis daarvan heb ik alle vlimmen uit de diffusietoren uitgesneden en geplakt. Daar ben ik drie maanden mee bezig geweest", zegt Gijzen. En toen deed de 3D-printer zijn intrede. Van de Sanden maakte niet langer 2D-tekeningen maar 3D. Gijzen: ,,Met de 3D-printer zouden de vlimmen in een paar dagen klaar zijn geweest." Bovendien drukt de 3D-printer de kosten van het project.

Wanneer is 'het fabriek' klaar? ,,Nooit!"zegt Gijzen zonder dralen. ,,Ik hoop dat we hem volgend jaar mei beneden weg kunnen zetten. Wanneer de complete fabriek klaar is. Misschien over tien jaar?"

Volledig scherm Bart Gijzen vertelt met trots over de maquette. © Henk den Ridder

Volledig scherm Elke woensdag werken de mannen aan hun schaalmodel. © Henk den Ridder